محمد بن راشد وسعود المعلا يتبادلان التهاني بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مدينة جميرا في دبي مساء اليوم الثلاثاء، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وقد تبادل سموهما التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل وتوجها بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى بأن يحفظ قيادتنا، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من كل سوء وأن يوفقها ويسدد خطاها لما فيه خدمة شعبنا العزيز ودولتنا الحبيبة، وإعلاء راية الوطن على مختلف الصعد وعلى كل المستويات.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.