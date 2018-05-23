منصور بن زايد يشهد حفل افتتاح "بطولة زايد الرياضية"

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي مساء الثلاثاء، الافتتاح الرسمي لبطولة نادي الضباط الرياضية الرمضانية في نسختها الـ 22.

و حملت هذا العام اسم "بطولة زايد الرياضية الرمضانية"، احتفاء بعام زايد 2018 .

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد، بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لقطاع الرياضة والشباب، منوها بما تحظى به الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية من اهتمام مستدام من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وما يقدمه من دعم ورعاية إلى الرياضيين.

كما أشاد سموه بتسمية نسخة هذا العام من البطولة باسم المغفور له الشيخ زايد تزامناً مع احتفاء البلاد بعام زايد الذي يعد رائد النهضة الرياضية والشبابية في الدولة والداعم الأول للحركة الرياضية والمتميزين في الألعاب كافة، بما يؤهلهم لتحقيق الإنجازات التي تعلي من اسم الدولة في المحافل العالمية.

وأعرب سموه، عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة وعلى جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث وترسيخه كمناسبة اجتماعية ورياضية رمضانية مميزة وشاملة، متمنياً للمشاركين في البطولة النجاح والتوفيق.

وتابع سموه حفل الافتتاح الرسمي الذي تضمن عروضاً وفقرات استعراضية تعبر عن أهداف البطولة.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد حضر مأدبة الإفطار التي أقامها نادي ضباط القوات المسلحة قبل بداية الحفل، حيث تبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بدوام الصحة والعافية والسعادة، وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والرقي وعلى شعب الإمارات بالرخاء والازدهار.

حضر مأدبة الإفطار وحفل الافتتاح معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعادة الفريق الركن "م" محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعدد كبير من القيادات الحكومية والرياضية، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الدولة.

يذكر أن البطولة يشارك فيها 3500 رياضي، وتتضمن 9 ألعاب رياضية في مقدمتها كرة القدم للرجال والسيدات والمؤسسات والناشئين والكرة الطائرة والسلة والجودو والجوجيتسو والشطرنج والرماية والسباحة و"المواي تاي"، بالإضافة إلى بطولتي الناشئين والأشبال لكرة القدم والجودو.