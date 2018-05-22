محمد بن زايد يبحث التعاون مع قائد بعثة "الدعم الحازم" في أفغانستان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، في قصر البطين في أبوظبي، الفريق أول جون نيكولسون قائد بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف "الناتو"، والقوات الأميركية في أفغانستان.

واستعرض الجانبان، التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى جهودهما المشتركة في محاربة التطرف والإرهاب، وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.

كما تبادل سموه والمسؤول الأميركي، وجهات النظر حول المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.