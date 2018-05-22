محمد بن زايد يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان الفضيل، من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك مع المهنئين.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات وهي تنعم بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وحرصه على تعزيز المكتسبات والمنجزات الوطنية في إطار نهج أصيل متوارث أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في القيادة والحكم والرؤية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مديري الهيئات والمؤسسات الحكومية في أبوظبي، وتبادل سموه معهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والسعادة وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والرقي والازدهار والأمن والأمان.

حضر الاستقبال سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.