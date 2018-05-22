تخريج الدفعة الأولى من مدربي سعادة المتعاملين في الجهات الحكومية

الشارقة 24:

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن بناء القدرات وإعداد الكوادر الوطنية في المجالات المتخصصة، وتمكينها من تحقيق توجهات دولة الإمارات، يمثل هدفاً رئيسياً للحكومة، ويرسخ منهج عمل يعزز السعادة وجودة الحياة في المجتمع.

جاء ذلك، خلال تخريج الدفعة الأولى من مدربي سعادة المتعاملين، الذين شاركوا في برنامج تدريبي نظمه البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، بالشراكة مع أكاديمية "اتصالات"، وضم أكثر من 50 منتسباً من موظفي الجهات الحكومية، تم تأهيلهم كمدربين معتمدين في مجال إسعاد المتعاملين.

وقالت معالي عهود الرومي: إن البرنامج التدريبي المكثف الذي تم تصميمه، وفق أحدث الوسائل العلمية والعملية، نجح في تأهيل نخبة من مدربي السعادة في الجهات الحكومية، ما يجسد دور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية وتوجهاته، في تمكين الجهات ودعمها وبناء قدرات كوادرها.

وأضافت معاليها، أن دور مدربي سعادة المتعاملين مهم وأساسي، في نقل الخبرات وتوظيف الأدوات والمهارات التي اكتسبوها في تدريب موظفي الخدمات في جهاتهم على تحقيق السعادة لمتعاملي الجهات، مشيرة إلى أنه سيتم تأهيل دفعات جديدة من مدربي سعادة المتعاملين خلال الفترة المقبلة، لتعميم التجربة على الجهات الحكومية وتوسيع دائرة تأثيرها.

وأوضح محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات المساندة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن البرنامج التدريبي المكثف الذي ركز على 12 محوراً رئيسياً، ضم 50 منتسباً من 22 جهة حكومية اتحادية، شاركوا في أكثر من 2200 ساعة تدريبية، وتضمن مجموعة من التطبيقات العملية والـورش والمحاضـرات، التي تمحورت حـول تطوير تجـربة متعـامل مخـصصة.

من جهته، قال د. علي القايدي المدير العام لأكاديمية اتصالات، إن الأكاديمية ملتزمة بتوفير تجربة عالية الجودة للتعلّم والتطوير في الدولة، باعتبارها أحد أكبر مزوّدي حلول التدريب في مجال الأعمال والاتصالات في الشرق الأوسط، وأكد التزام أكاديمية اتصالات بأعلى معايير التدريب وإعداد المدربين المؤهلين وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة.