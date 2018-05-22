حمدان بن محمد يشهد سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس الإثنين، انطلاق سباق الجري لمسافتي 5 و10 كيلومترات، ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية.

ويتم تنظيم المنافسات بتوجيهات سموه وتحت رعايته، بمشاركة أكثر عن 5 آلاف رياضي يتنافسون في 11 مسابقة بجوائز مالية تبلغ 6 ملايين درهم إماراتي.

وتابع سموه مراحل السباق، حيث استقبل عند خط النهاية طليعة الرياضيين الذين أنهوا السباق وحياهم على مشاركتهم في هذا السباق الذي شمل 7 فئات رئيسية.

كما حرص سموه، على لقاء أعضاء الأولمبياد الخاص الذين شاركوا في السباق وقطعوا المسافة بكل همة، ورحب سموه بمشاركتهم وجميع المعاقين في الدورة.

وأشاد سمو ولي عهد دبي بالسباق الذي تفوق تنظيماً، وعلى صعيد المشاركة الكبيرة من مختلف فئات المجتمع، وقال "نسعى دائماً للأفضل في كل شيء والسباق جاء مميزاً من ناحية مستوى التنظيم الذي قدمنا فيه أقصى الإمكانيات وأفضل الخدمات، وعلى صعيد المستوى التنافسي وحجم المشاركة، ونسعى في العام المقبل أن نكون أفضل من العام الحالي ودولة الإمارات العربية المتحدة دائماً ما تكون متميزة ونحب التميز في كل شيء".

كما التقى سموه العدائين المغربين الذين فازوا بالمراكز الأولى بعد خط النهاية، وهنأهم على ما قدموه من مستوى في السباق.

وتميز السباق بمشاركة رفيعة المستوى يتقدمهم الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي بطلنا في الرماية، الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم.