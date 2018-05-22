جمعية العسكريين المتقاعدين تنفذ مشروع المير الرمضاني

الشارقة 24 – وام:

بدأت جمعية العسكريين المتقاعدين تنفيذ مشروع المير الرمضاني للعام 2018 بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بدعم من ديوان ولي عهد أبوظبي.

يأتي المشروع في إطار التواصل ودعم روح التلاحم والتكافل الاجتماعي بين مختلف أفراد المجتمع ومتابعةً لأوضاع العسكريين المتقاعدين وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لهم.

وبمناسبة الاحتفال بـ "عام زايد تم زيادة عدد المستفيدين من المير الرمضاني هذا العام حيث بلغ عدد المستحقين أكثر من 7 آلاف أسرة من أسر العسكريين المتقاعدين.

ويتم بموجب إجراءات الصرف تسليم بطاقات المشتريات بثلاث فئات خاصة بالمير من خلال المقر الرئيسي للجمعية وأفرعها المتواجدة في مختلف مدن الدولة في حين يتم صرف المواد الغذائية من خلال جمعية القوات المسلحة التعاونية.