تراجع الهجمات الإلكترونية في الإمارات إلى 155 هجمة

الشارقة 24 – وام:

بلغ عدد الهجمات التي تعرضت لها المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 155 هجمة بانخفاض نسبته 48 % مقارنة مع 297 هجمة في نفس الفترة من العام 2017 .

وجاء الانخفاض المسجل في عدد الهجمات في الفترة من يناير وحتى أبريل الماضيين ليعكس النجاح الكبير الذي حققه الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات في التصدي لكل محاولات القرصنة التي تتعرض لها المواقع الإلكترونية في الدولة.

ووفقاً للتحليل الخاص بالأرقام التي تصدرها هيئة تنظيم الاتصالات فإن الهجمات التي جرى التصدي لها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي استهدفت مواقع إلكترونية حكومية وشبه حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص.

وصنفت 45 هجمة إلكترونية من المسجلة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري ضمن قائمة الهجمات التي استهدفت الاحتيال والتصيد لبعض المواقع في حين كانت 26 أخرى بهدف تسريب معلومات وتوزعت البقية بين تشويه المواقع وغايات أخرى.

وعلى صعيد الأثر الذي خلفته الهجمات تظهر الأرقام الصادرة عن الهيئة أن 85 هجمة كان أثرها متوسطاً في حين صنف 35 هجمة ضمن المنخفض و35 شديدة وذلك طبقاً لتقرير هيئة تنظيم الاتصالات.

وشملت قائمة البرامج الأكثر خطورة خلال الفترة من شهر يناير وحتى أبريل الماضيين برامج نقطة الضعف في متصفح الإنترنت أكسبلورر وكذلك نقطة ضعف المثبت الذكي لسيسكو وبرامج خبيئة تضمنها إصدار تحديث مايكروسوفت وبرنامج "زايكلون"، بالإضافة الى برنامج الفدية للسحابة الإلكترونية المعروفة.

وتعمل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي على نشر الوعي خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف التصدي للبرامج الخبيثة من خلال عقد الندوات وتنفيذ برامج توعوية تستهدف جميع شرائح المجتمع.