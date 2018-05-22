وزارة الدفاع تنظم معرض "عام زايد 2018"

الشارقة 24 – وام:

افتتح معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع معرض "عام زايد 2018" الذي تنظمه وزارة الدفاع في مقرها في أبوظبي، بمناسبة "عام زايد"، واحتفالاً بمرور 100 عام على مولد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

ويحتوي المعرض الذي يستمر حتى نهاية العام بعض الصور واللوحات التذكارية والمقتنيات التي تسجل بعض جوانب حياة الراحل العظيم "طيب الله ثراه"، إضافة إلى بعض الإصدارات القديمة من المجلات العسكرية والكتب التي تستعرض حياة القائد المؤسس بجانب مجموعة نادرة من المصاحف والعملات التي تمت طباعتها خلال حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله ".

ويأتي تنظيم المعرض بالتعاون والتنسيق مع مركز المتحف والتاريخ العسكري ومديرية التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة والأرشيف الوطني وأحمد عبيد المنصوري مالك ومدير متحف معبر الحضارات وعبد الله المر الكعبي جامع الشواهد الإعلامية عن الشيخ زايد.