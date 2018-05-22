رئيس بنغلاديش يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

تسلم الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية أوراق اعتماد سعادة ساعد محمد المهيري كسفير للدولة لدى دكا، وذلك في مراسم رسمية أقيمت في القصر الجمهوري بالعاصمة البنغلاديشية.

ونقل سعادة السفير المهيري خلال اللقاء إلى رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للشعب البنغلاديشي دوام التقدم والازدهار.