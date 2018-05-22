حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة الصحة بدبي

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارات المجلس أرقام 19 و20 و21 و22 و23 و24 و26 و28 و29 لسنة 2018 بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة الصحة في دبي.

ونص القرار رقم 19 لسنة 2018 على تعيين الدكتور يونس محمد أمين أحمد كاظم مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، والقرار رقم 20 على تعيين الدكتور مروان محمد محمد صالح الملا مديراً تنفيذياً لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، في حين نص القرار رقم 21على تعيين الدكتور أحمد إبراهيم سيف بن كلبان مديراً تنفيذياً لقطاع الرعاية الصحية التخصصية والقرار رقم 22 على تعيين فريدة عبد الرزاق يوسف الخاجة مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة.

ونص القرار رقم 23 لسنة 2018 على تعيين فاطمة عباس أحمد محمد البلوشي مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في هيئة الصحة في دبي والقرار 24 على تعيين أحمد عبد الله صالح العقيلي النعيمي مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في الهيئة والقرار رقم 26 على تعيين الدكتورة مريم محمد عبد الكريم عبد الله الريسي مديراً تنفيذياً لمستشفى دبي، بينما نص القرار رقم 28 على تعيين الدكتور فهد عمر أحمد سالم باصليب مديراً تنفيذياً لمستشفى راشد والقرار رقم 29 على تعيين سيف عبد الله سعيد الوالى البدواوي مديراً تنفيذياً لمستشفى حتا في هيئة الصحة في دبي.

كما أصدر سمو ولي عهد دبي القرارين 25 و27 بنقل كل من الدكتور عبد الرحمن محمد الجسمي والدكتورة علياء سيف المزروعي إلى مؤسسة دبي للرعاية الصحية وتعيينهما مستشارين للمؤسسة ويعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.