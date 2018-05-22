وطني الإمارات تطلق جائزة "العمل الإنساني"

الشارقة 24:

أعلن ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات عن إطلاق جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني تحت شعار "هذا ما كان يحبه زايد"، والتي تزامن عقدها مع يوم "العمل الإنساني" الإماراتي في 19 من شهر رمضان المبارك، في ذكرى رحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتهدف الجائزة لتوثيق 12 بصمة إنسانية في مجالات الثقافة، الوطن، الخير، الإنسانية، العلم، المجتمع، الفكر، الأمل، الأمن.

وأضاف الفلاسي أن لجنة جائزة العمل الإنساني حددت 15 شرط للترشح أهمها، أن تكون الجهة أو الشخصية المتقدمة للمشاركة اعتبارية السمة، أن يكون العمل الإنساني أو التطوعي أو الخيري مرخص في الدولة، أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، وتهدف الجائزة إلى تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع الإماراتي وتكريم الشخصيات الإنسانية لتكون نموذجاً يُحتذى به في العمل والعطاء.

فئات الجائزة

أوضح ضرار بالهول مدير عام مؤسسة وطني أن لجنة الجائزة حددت 10 فئات متاحة للترشح وهي بصمة وطن، بصمة ثقافة، بصمة قلم، بصمة فكر، بصمة خير، بصمة أمن، بصمة أمل، بصمة إنسانية، بصمة علم، بصمة مجتمع، و "بصمة زايد" تطرح هذه الفئة وبصفة استثنائية لعام زايد.

بالإضافة لـ" البصمة الذهبية" وهي الفئة الأولى التي تمنح للفائز الذي عمل على خلق توجه مميز يحث ويحفز الشباب على الحس الوطني القيادي، وتميز بحضوره ومشاركته في الملتقيات والمنظمات المعنية بالمجال الإنساني، والعمل على صنع الأحداث الإيجابية والسعيدة في ظل التحديات والظروف التي يعيشها العالم.

تقييم الأعمال

كما حددت لجنة تقييم الأعمال الخاصة بجائزة العمل الإنساني والدرجات المعينة لكل محور وهي الجودة والكفاءة، الفاعلية، الإبداع والابتكار وتجمع هذه المحاور الثلاثة تحت عنوان تقييم الممارسات، أما تقييم النتائج والمخرجات فأنه يقيم الأثر الملموس والأساليب العلمية المعتمدة في توثيق الأعمال.

استراتيجية جائزة العمل الإنساني

تتمثل فوائد المشاركة في جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني في استخدام معايير الجائزة كدليل للمنجزات في مجال العمل الإنساني، كما يمثل الفوز بإحدى فئات الجائزة إنجازاً رفيعاً في مجال العمل الإنساني، وابراز وتوثيق البصمات الإماراتية في العمل الإنساني بالإضافة لتشجيع الأفراد على العطاء وتقديم قيم التعاون والخير.

وتنظم المؤسسة حفل سنوي تحت شعار "هذا ما كان يحبه زايد" وتهدف إلى تكريم وتقدير الشخصيات البارزة من المجتمع الإماراتي في الأعمال الخيرية تحت مسمى "بصمات إنسانية"، حققت انجازات موثقة في خدمة القضايا الإنسانية وإنشاء مشاريع إنسانية وخيرية في الدولة وتحفيز المؤسسات والأفراد على الانخراط في العمل الخيري.