حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، استقبال جموع المهنئين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وولي عهده التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة في مجلس الضيافة بخزام من وفد دائرة الجمارك برئاسة الدكتور محمد عبد الله المحرزي مدير عام الدائرة، ووفد دائرة الآثار والمتاحف برئاسة أحمد عبيد الطنيجي مدير عام الدائرة، ووفد وزارة التغير المناخي والبيئة برئاسة سعادة سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، وبحضور الدكتور إبراهيم الجمالي مدير المنطقة الشمالية بالوزارة.

كما تقبل سموهما التهاني من وفد شركة جزيرة المرجان برئاسة المهندس عبدالله راشد العبدولي المدير التنفيذي، ووفد وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برئاسة صالح عليون الشحي نائب مدير المركز الثقافي برأس الخيمة، ووفد مكتب وزارة تطوير البنية التحتية برأس الخيمة برئاسة المهندس عبدالله القرصي مدير مكتب الوزارة بالمنطقة الشمالية، ووفد المصرف المركزي برأس الخيمة برئاسة سعيد العسعوسي مدير فرع المصرف برأس الخيمة، ووفد مؤسسة سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة برئاسة الدكتورة ناتاشا المدير التنفيذي للمؤسسة، وبحضور سقراط بن بشر الطنيجي مدير الفنون والثقافة بالمؤسسة، ووفد مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة برئاسة الدكتور ميونج هونج سونج الرئيس التنفيذي للمستشفى، وبحضور الدكتور مصطفي الهاشمي رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية بالمستشفى، ووفد مسرح رأس الخيمة الوطني.

كما تقبل سموهما التهاني من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وأبناء القبائل، وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.