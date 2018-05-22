السفير اليمني يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد سعيد الهاجري

الشارقة 24 – وام:

قدم فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة مساء الإثنين، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد سعيد محمد الهاجري، أحد أبطال قواتنا المسلحة المشاركين في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الشرعية.

ونقل السفير المنهالي خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الشليلة بأبوظبي، خالص تعازي وصادق مواساة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لأسرة وذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأشاد المنهالي بما يسطره جنود الإمارات البواسل من ملاحم وبطولات وتضحية على أرض اليمن، مدافعين عن العدل والشرعية ضد محاولة اختطاف الدولة اليمنية من قبل مليشيات الحوثي التابعة لإيران، وحق الشعب اليمني في العيش بسلام واستقرار.