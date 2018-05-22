حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون، عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.