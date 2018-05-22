حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين

الشارقة 24 – وام:





واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه مساء الإثنين، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية.

كما تلقى سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين، ومديري الشركات والبنوك والمؤسسات العاملة بالدولة والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمة.