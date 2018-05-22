حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

تبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان مساء اليوم الإثنين، بقصر الزاهر التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الشيوخ ومعالي الوزراء والمسؤولين وجموع المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة المباركة.

فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، و معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الدولة بدوام التقدم والازدهار، كما تلقي سموهما التهاني بمناسبة شهر رمضان من وفد القيادة العامة لشرطة عجمان يتقدمهم سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ونائبه، وعدد من كبار الضباط وصف الضباط وكبار رجالات الدولة والشيوخ والمسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، راجين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.