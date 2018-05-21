محمد بن زايد يشهد محاضرة "اختطاف الدين واستراتيجية استعادته"

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المحاضرة التي استضافها مجلس البطين مساء اليوم الإثنين، بعنوان "اختطاف الدين واستراتيجية استعادته"، والتي ألقاها فضيلة عمر حبتور الدرعي مدير إدارة الإفتاء في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وشهد المحاضرة إلى جانب سموه، كل من معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من السفراء والشخصيات العامة.

وأكد المحاضر، أن نجاح النموذج الإماراتي وتمسكه بنهج الاعتدال كان أساسه النظرة الثاقبة والرؤية السديدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي وجه بضبط الخطاب الديني منذ وقت مبكر، مستشهداً بكلمات خالدة للوالد المؤسس قال فيها: "الإسلام لا يعرف العنف والتطرف الذي يمارسه الإرهابيون".

وأرجع الدرعي ما تنعم به الإمارات اليوم من استقرار وتسامح وتعايش إلى تلك الرؤية الحكيمة للمغفور له، وإلى جهود القيادة الرشيدة والمؤسسات الوطنية التي شكلت جهودها حصناً مكيناً لثقافتنا واعتدالنا واجهت به الإمارات مختطفي الدين.

وبين أن الدولة كانت من أولى الدول التي التفتت إلى خطورة فكر مختطفي الدين، حيث واجهت إرهابهم بنهج شمولي على الصعيد الفكري، من خلال إنشاء مراكز عالمية لمحاربة الأفكار المتطرفة مثل مركز صواب ومركز "هداية".

ولفت الدرعي إلى تعاضد مؤسسات الدولة ووعيها المبكر في التحصن من اختطاف الدين، حيث استعرض جهود عدد من الوزارات والهيئة الوطنية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم التي عملت على انتقاء أصحاب الفكر المعتدل لتدريس أطفالنا، إضافة إلى تدريس التربية الأخلاقية ضمن مناهجها.

واستعرض الدرعي كيانات الاختطاف المعاصر التي فصلها في جماعة الإخوان المسلمين التي رفعت شعار الإسلام هو الحل لخداع العامة بأنهم يتحدثون باسم الإسلام، وجماعات الفكر المتشدد، إضافة إلى الجماعات الإرهابية التي حولت فكر جماعات الإسلام السياسي إلى واقع أيديولوجي، عدا عن الجماعات الفكرية الصحوية التي وصفها بالأخطر حيث يستقطبون الشباب، ومن ثم يتم تصنيف حسب سماتهم الشخصية فمن كان متعقلاً فهو في فئة المنظرين، ومن كانت تغلب عليه العاطفة فهو في جماعة المفخخين الذين يقومون بعمليات التفجير والقتل.

وركز الدرعي في المحاضرة على أربعة محاور رئيسة هي آثار اختطاف الدين، وجذور الاختطاف التاريخية وجهة نظر مقارنة بين الماضي والحاضر، والأصول الفكرية للاختطاف، واستراتيجية استعادة الدين.