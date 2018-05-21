"الهلال الإماراتي" يدشن مشروع إفطار الصائم في محافظة أبين اليمنية

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة أبين في اليمن، مشروع إفطار الصائم بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفي إطار "عام زايد".

وبدأ التدشين في قرى النوبة الشرقية والغربية في منطقة الكود، وذلك بحضور الشيخ خالد إبراهيم منسق عام الإغاثة في أبين.

وتم توزيع 470 وجبة إفطار صائم على الفقراء والأيتام والنازحين في المناطق المستهدفة والذي سيستمر طيلة شهر رمضان المبارك.

وقال حسن علي عبدالله البريهي، أحد النازحين من منطقة موزع في محافظة تعز في قرية النوبة، إن الهلال الأحمر الإماراتي قدم لهم الكثير من الخيام والمواد الغذائية والإيوائية، فضلاً عن ما يقدمه لهم من وجبات إفطار الصائم .

وتقدم البريهي نيابة عن النازحين والمقيمين في قرية النوبة بالشكر والامتنان والعرفان بالجميل لدولة الإمارات قيادة وشعباً، وإلى سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وكل من ساهم في إيصال هذا الخير للفقراء والمساكين والنازحين والأرامل والأيتام لتخفيف معاناتهم جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.