سيف بن زايد يعزي في شهيد الوطن سعيد الهاجري

الشارقة 24 – وام:

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في الشهيد البطل سعيد محمد الهاجري، الذي استشهد خلال مشاركته في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الشليلة في العاصمة أبوظبي اليوم الإثنين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل شرف الشهادة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.