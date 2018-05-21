حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 17 لسنة 2018، باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك، متضمناً "مؤسسة التنظيم العقاري" و"معهد دبي العقاري" و"مركز فض المنازعات الإيجاريه".

ووفقا للقرار، يضم الهيكل 3 قطاعات رئيسية هي: قطاع التسجيل والخدمات العقارية، وقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، وقطاع الدعم المؤسسي.

ويتبع قطاع التسجيل والخدمات العقارية 4 إدارات هي إدارة سعادة المتعاملين، وإدارة التقييم العقاري، وإدارة التسجيل العقاري، وإدارة المساحة، بينما يندرج تحت قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري 3 إدارات هي، إدارة ترويج الاستثمارات العقارية، وإدارة الدراسات العقارية، وإدارة التنمية العقارية في حين يندرج تحت قطاع الدعم المؤسسي إدارات: الأمانات والتعويضات والاتصال المؤسسي وسعادة الموارد البشرية والشؤون المالية والشؤون الإدارية وتقنية المعلومات.

ويتبع مدير عام الدائرة 3 إدارات هي: إدارة الرقابة وتقييم المخاطر وإدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي وإدارة الشؤون القانونية، إضافة إلى مكتب المدير العام ونائبه.

ويكون لمدير عام دائرة الأراضي الأملاك إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه، ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.