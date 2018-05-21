"الهلال" تواصل توزيع المساعدات الرمضانية على النازحين في أثيوبيا

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الرمضانية على النازحين حول العاصمة الأثيوبية أديس أبابا والمتأثرين من النزاعات الحدودية في عدد من الأقاليم الأخرى.

في هذا الصدد، قام وفد الهيئة المتواجد هناك حالياً بتوسيع نطاق عملياته الإنسانية لتشمل 12 منطقة مستفيدة من تلك المساعدات حول العاصمة "أديس أبابا" وفي الأقاليم المجاورة.

كانت هيئة الهلال الأحمر قد عززت استجابتها لدعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في أثيوبيا بتوجيهات القيادة الرشيدة والتي تتضمن البرامج الرمضانية التي يستفيد منها 700 ألف شخص من النازحين حول العاصمة أديس أبابا والمتأثرين في الأقاليم الأخرى من الأحداث الحدودية التي شهدتها أثيوبيا العام الماضي.

وتتضمن المبادرة جانباً تنموياً يتمثل في بناء منازل ومجمعات سكنية جديدة للنازحين في مناطقهم الأصلية ودعم سبل استقرارهم ومساعدتهم على استعادة نشاطهم وحيويتهم بعد معاناة طويلة من تداعيات النزوح التي أرهقت كاهلهم.

وتجسد توجيهات القيادة الرشيدة في هذا الصدد العلاقة المتينة بين الإمارات وأثيوبيا والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وسرعة استجابة الدولة تجاه الظروف الإنسانية التي يعيشها المتضررون هناك.