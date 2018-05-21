منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة الـ 21 من طلبة "أميركية دبي"

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، حفل تخريج الدفعة الحادية والعشرين من طلبة الجامعة الأميركية في دبي.

حضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي المتحدث الرسمي في الحفل وعدد من كبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين والخريجات البالغ عددهم 400 طالب وطالبة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ونوه إلياس بوصعب نائب رئيس الجامعة التنفيذي في كلمته بدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" في بناء الإنسان والدولة واستشهد بقوله "إن أكبر استثمار في البلد يكمن في بناء أجيال من الشباب المتعلمين"، مضيفاً أنه مع الاحتفال بـ "عام زايد" تفخر الجامعة الأميركية في دبي بتكريم المدافع الكبير عن التعليم العالي من خلال توفير العديد من الفرص للشباب والشابات للنهوض بالتعليم مما يؤدي إلى تقدم مجتمعاتهم ليصبحوا قادة الغد.

من جهته قال معالي عمر العلماء في كلمته للخرجين "هدفكم هو المحرك الذي سيقودكم لإحداث فرق يؤثر بعاطفتكم وتكافحون وتعملون بجد لمحاولة العثور عليه، ولن يكون العثور على غرضكم سهلاً فلن يكون واضحاً أو بسيطاً ولكن بمجرد العثور عليه فإن شيئا ما في قلبكم سيخبركم أن هذا هو ما تريد القيام به".