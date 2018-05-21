البواردي والسفير الفرنسي يبحثان التعاون المشترك

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مبنى وزارة الدفاع في أبوظبي، الإثنين، لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وذلك بحضور سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع .

وأعرب معاليه خلال اللقاء عن ترحيبه بالسفير الفرنسي، مشيداً بعلاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية والتي تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الإمارات وفرنسا وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين بجانب تبادل وجهات النظر وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.