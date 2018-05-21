افتتاح الدورة الرمضانية في المخيم الإماراتي الأردني

الشارقة 24 – وام:

افتتح سعادة محمد مبارك المنصوري مدير المخيم الإماراتي الأردني الذي تديره هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في "مريجيب الفهود" في محافظة الزرقاء الأردنية فعاليات الدورة الرمضانية للعام 2018 والتي تستمر طيلة الشهر الفضيل.

وقال المنصوري في كلمة له إن الدورة تهدف لملء أوقات الفراغ اللاجئين السورين المقيمين في المخيم بكل ما هو مفيد ما ينعكس إيجاباً على تنمية الفكر والثقافة من حيث تغطية الجوانب الروحية والذهنية وتنمية مواهب الشباب السوري بالمخيم، مؤكداً حرص الهلال الأحمر الإماراتي وإدارة المخيم على توفير أفضل الخدمات للاجئين المقيمين لممارسة حياتهم بشكل طبيعي .

وتتضمن الدورة الرمضانية في المخيم فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية ودينية متنوعة ومسابقات وفقرات فنية من الفلكور الإماراتي قدمها كوكبة من أطفال المخيم .