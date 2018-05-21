دول "حوار أبوظبي" تحدد 4 مسارات لتطوير التعاون في استقدام العمال

الشارقة 24:

أكدت دول "حوار أبوظبي" حرصها على تطوير التعاون بينها من خلال 4 مسارات تستهدف تطبيق برامج التوجيه والتوعية الشاملة وتعزيز الرقابة المشتركة والإشراف الحكومي للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة على ممارسات الاستقدام والتوظيف وتوثيق مهارات العمال والاعتراف المتبادل بها والتعاون بشأن استقدام وتشغيل العمالة المساعدة.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعات كبار المسؤولين في الجهات المعنية بقضايا العمل في الدول الأعضاء في الحوار الذي انعقد مؤخراً في العاصمة السريلانكية كولومبو بحضور ممثلين عن الإمارات والبحرين والكويت والسعودية وسلطنة عمان وبنغلاديش والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام، إضافة إلى الوفود الحكومية للدول المشاركة بصفة مراقب وهي تنزانيا وأوغندا وكينيا وسويسرا.

وترأس وفد الدولة الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وضم الوفد في عضويته عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي المرأة والمهندس عبد الله المعيني المدير التنفيذي لقطاع برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وحضر الاجتماعات ممثلين منظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ومسار بالي، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني بما في ذلك شبكة منتدى الهجرة وممثلي عدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية " إن الاجتماعات التي انعقدت في العاصمة السريلانكية كولومبو بوصفها الرئيس الحالي لحوار أبوظبي استعرضت العديد من الموضوعات المنبثقة عن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء، في إطار تنفيذ البرامج المشتركة ذات الصلة بتوجيه العمالة التعاقدية المؤقتة وتطوير برامج إلكترونية لتعزيز الاشراف الحكومي المشترك على ممارسات الاستقدام والتوظيف إلى جانب توثيق مهارات العمال".

وتتعاون دولة الإمارات والهند تحت مظلة حوار أبوظبي لإنشاء نظام متكامل لمواءمة أنظمة توثيق والاعتراف بالمهارات بالدولتين.

كما تتعاون الإمارات مع كل من الفلبين وسريلانكا لتنفيذ برنامجين لتوجيه وتوعية عمالة البلدين، إضافة إلى التعاون مع الفلبين لإنشاء منصة إلكترونية يتم تطويرها بشكل تجريبي لتعزيز الإشراف الحكومي المشترك على ممارسات الاستقدام والتوظيف في البلدين.