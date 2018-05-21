"الهلال الأحمر" في أم القيوين يقدم مساعدات لـ 146 أسرة خلال أبريل

الشارقة 24 – وام:





بلغت قيمة البرامج الإنسانية التي قدمها فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين خلال شهر أبريل الماضي 376 ألفاً و800 درهم استفادت منها 146 أسرة عدد أفرادها 496 .

وقال ناصر يوسف بن حضيبه مدير فرع الهلال الأحمر في أم القيوين إن برامج المساعدات الإنسانية المحلية في الفرع تأتي في مقدمة اهتماماته لمساعدة الشرائح المعوزة والمتعففة المستهدفة من قبل الهيئة، مشيراً إلى سعي الفرع بالتعاون مع متطوعي الهلال الأحمر في أم القيوين للوصول إلى قطاع عريض من تلك الشرائح وتقديم العون والمساعدة لهم حيثما كانوا وتوفير احتياجاتهم الضرورية مادياً ومعنوياً.

وأشار إلى أنشطة المساعدات المحلية في الفرع تمثلت في تقديم مبلغ 137 ألف درهم مساعدات إنسانية لـ 45 من طلاب العلم ومبلغ 100 ألف درهم لبرنامج مساعدة السجناء ومساعدات طبية لعدد 20 حالة بقيمة 208 آلاف و451 درهماً بجانب مساعدة حالتين من ذوي الإعاقة بمبلغ 50 ألف درهم إضافة لدعم بعض المؤسسات في أم القيوين بمبلغ 10 آلاف درهم.

وذكر ابن حضيبه أن فرع أم القيوين وضمن جهود قسم توعية المجتمع نفذ حملة فحوصات طبية لعدد 111 من أئمة المساجد و43 من المنتسبات لنادي الفتيات في أم القيوين بالتعاون مع منطقة أم القيوين الطبية وذلك بمشاركة عدد من متطوعي الفرع بجانب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجال الإسعافات الأولية وصحة المجتمع شارك فيها 31 من موظفي مركز التوحد في أم القيوين.