عبد الله بن زايد يشهد تخريج الدفعة الخامسة من جامعة نيويورك أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس الأحد، حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي، التي ضمت 253 طالباً وطالبة من 71 دولة.

حضر حفل التخريج، الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وجون كيري وزير الخارجية الأميركي الأسبق وويليام آر بيركلي رئيس مجلس أمناء جامعة نيويورك، وأندرو هاملتون رئيس جامعة نيويورك، وألفريد بلوم نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي وعدد من المسؤولين والسفراء وأولياء أمور الطلبة.

وأعلن خلال حفل التخريج عن منح معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية "جائزة القيادة العالمية" من جامعة نيويورك أبوظبي، تقديراً لإسهاماته و دوره من أجل تحقيق عالم يسوده السلام.

وأعرب جون كيري في كلمته الافتتاحية خلال حفل التخريج عن فخره بتواجده في حفل تخريج طلبة الدفعة الخامسة من جامعة نيويورك أبوظبي، وقال: "إن حفل التخرج اكتسب أهمية مضاعفة بتزامنه مع مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي تمتع برؤية حكيمة كانت تستشرف المستقبل وتؤكد أهمية دور الشباب"، مشيراً إلى أن هذه الرؤية قادت إلى تحقيق الإنجازات التي تشهدها الجامعة اليوم.

وتقدم كيري بالتهنئة إلى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش على تكريمه من قبل جامعة نيويورك أبوظبي، مشيراً إلى أنه اختيار صادف أهله، واصفاً معالي الدكتور قرقاش بأنه من الشخصيات الرائدة التي تتميز بالعمل الدؤوب وقدم خدمات جليلة من أجل حل قضايا الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

من جانبه، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في كلمته للخريجين، إنه مع احتفال دولة الإمارات بـ"عام زايد" ومئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، فإن جامعة نيويورك أبوظبي باتت تجسد مثالاً رائعاً على مدى وسرعة التقدم الذي أحرزته الدولة.

وأكد معاليه أن جامعة نيويورك أبوظبي حظيت بدعم من قيادة الدولة الرشيدة، لافتاً إلى أنه ما يميز القادة الحقيقيين عن غيرهم ليس الأفكار فحسب بل العزيمة والإرادة والإصرار على القيام بكل ما هو مطلوب لتحقيق الرؤى.