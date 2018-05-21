قوات الدفاع المدني تدعم نظيرتها السعودية لإخماد حريق "البطحاء"

الشارقة 24 – وام:

تدخلت قوات الدفاع المدني، مدعومة بصهاريج المياه التابعة لبلدية منطقة الظفرة، في أبوظبي، لتقديم الدعم اللوجستي للجهات ذات الاختصاص المشابه، في المملكة العربية السعودية، وذلك للمساندة في إخماد حريق هائل شب في مركز جمارك البطحاء الحدودي، وذلك في تجاوب أخوي خالص، يترجم أبهى ملامح التكامل بين الأشقاء.

وتولى فريق الطوارئ المستجيب بقيادة مبارك سيف المنصوري، مباشرة جهود السيطرة على حريق المركز الحدودي، بمشاركة بلدية مدينة الظفرة وبمساندة الدفاع المدني، وبالتعاون مع 4 شركات بقطاع السلع والدفع بـ 10 صهاريج مياه إضافية لدعم جهود السيطرة على الحريق.

وتولت أجهزتنا الوطنية المستجيبة للحادث الطارئ، عمليات التصدي للحريق، إلى جانب نظيرتها السعودية وتم التعامل معه ومحاصرة مساحته التأثيرية حتى تمت السيطرة عليه.

وتعقيباً على الموضوع، أشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، بما أبدته الفرق المستجيبة من مهنية واحترافية عاليتين.. مؤكداً اعتزازه بهذا التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.