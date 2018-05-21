حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، استقبال المهنئين الذين توافدوا الأحد على مجلس الضيافة في خزام، لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهده التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين، ورجالات الدولة وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والاسلامية.

كما تقبل سموهما التهاني من وفد دائرة النيابة العامة، برئاسة سعادة المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، ووفد دائرة المحاكم، برئاسة سعادة المستشار حسن يوسف بو الروغة، رئيس المحكمة الابتدائية، وبحضور الدكتور سيف علي بوخطامين السويدي مدير عام الدائرة، ومن وفد منطقة رأس الخيمة الطبية، برئاسة الدكتور عبد الله أحمد النعيمي مدير المنطقة ووفد كليات التقنية العليا برئاسة الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية، وبحضور الدكتور يحيى الأنصاري مدير كليات التقنية برأس الخيمة، ومن وفد دائرة الخدمات العامة برئاسة المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة، ووفد مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة سعادة علي راشد الخنبولي مدير فرع الهيئة في رأس الخيمة، ووفد هيئة الحكومة الإلكترونية برئاسة المهندس أحمد سعيد الصياح، مدير عام الهيئة ووفد نادي الإمارات الرياضي الثقافي برئاسة محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من الهيئات الحكومية بالإمارة.