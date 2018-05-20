حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 – وام:





استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه ليلة الأحد، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، من معالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومعالي الدكتور حنيف حسن علي رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، اللذين توجها بالدعاء للمولى عز وجل أن يمن على صاحب السمو حاكم أم القيوين بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ورجال الأعمال والمستثمرين ومدراء الشركات والمؤسسات والبنوك العاملة في الدولة.