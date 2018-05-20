محمد بن زايد يستعرض التعاون مع قائد الجيش الباكستاني

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، في قصر الرئاسة، الفريق أول قمر جاويد باجوا، قائد الجيش الباكستاني الذي يزور البلاد حالياً.

وتبادل سموه والمسؤول الباكستاني، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر على الجميع بالخير واليمن و البركات.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وتناولا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.