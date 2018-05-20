محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان وفوداً حكومية ودبلوماسية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، في قصر الرئاسة بأبوظبي، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وتبادل سموهما معهم التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل، معربين عن تقديرهما للدور الذي يقومون به في تعزيز علاقات الأخوة والصداقة مع بلدانهم.

من جانبهم.. أعرب أعضاء السلك الدبلوماسي عن سعادتهم بلقاء سموهما، وتبادل التهاني معهما بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. متمنين لدولة الإمارات قيادة وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.

كما تقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بحلول شهر رمضان من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة، ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، ووزارة العدل ودائرة القضاء بأبوظبي.

وأعرب سموهما عن تمنياتهما لكافة مؤسسات الدولة التوفيق والنجاح، في خدمة مسيرة الخير والعطاء والتنمية التي يشهدها وطننا الغالي.

وتبادل سموهما التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع الجميع، داعين الله عز وجل، أن يعيد هذا الشهر الفضيل على دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والخير الرخاء والتقدم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

حضر الاستقبال.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.