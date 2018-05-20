"الهلال الأحمر" يوزع وجبات الإفطار في ساحل حضرموت

الشارقة 24 – وام:

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ مشروع توزيع وجبات الإفطار والسحور الجاهزة في شوارع المدن الرئيسية وعلى المستشفيات في ساحل حضرموت.

ووزع الفريق، الجمعة الماضية، الوجبات الجاهزة على المرضى ومرافقيهم في مستشفيي "المكلا للأمومة والطفولة" و"ابن سينا التخصصي" وذلك في لفتة إنسانية للتخفيف من معاناتهم.

وقال أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي، إن المشروع يتم تنفيذه تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، وضمن جهود الهيئة في حضرموت واهتماماتها بجميع الملفات والمناسبات المختلفة، مشيراً إلى أن المشروع سيستمر طوال أيام الشهر المبارك.