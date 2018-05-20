محمد الشرقي يقدم واجب العزاء في وفاة إسماعيل الخالدي وعلي اليماحي

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واجب العزاء في وفاة المغفور له إسماعيل الخالدي في منطقة مريشيد .

كما قدم سموه واجب العزاء في وفاة المغفور له علي اليماحي في منطقة الجروف، وعبر سمو ولي عهد الفجيرة خلال زيارته مجلسي العزاء بإمارة الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدين سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.