"جنيف لحقوق الإنسان" يحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي

الشارقة 24 – وام:

أكد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن التنوع الثقافي يشكل دعماً وقوة دافعة للتقدم الاجتماعي وتطور خطط واستراتيجيات التنمية للشعوب والمجتمعات، مشدداً على أهمية تبني نهج التعددية والتنويع الثقافي والاعتراف بتراث البشرية المشترك.

وقال معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس المركز في بيان بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يوافق 21 من مايو في كل عام إن هذا اليوم يكرس مقومات مفهوم التنويع الثقافي ليظل أعظم قوة للإنسانية دون النظر إلى الأديان والمعتقدات، مشيراً إلى أن هذا اليوم يعد مناسبة هامة للاحتفال بالتراث الثقافي المشترك في مختلف أنحاء العالم منذ زمن طويل.

وأضاف إن تصاعد التطرف العنيف والأشكال القومية المتشددة والتيارات الشعبية تشكل تهديداً للمجتمعات متعددة الثقافات ورفاه الإنسان، فضلاً عن السلام والاستقرار العالميين.