نهيان بن مبارك: الشيخ زايد جعل من التنوع في الإمارات مصدر قوة

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" جعل من التنوع الثقافي والفكري والحضاري والإنساني في الإمارات مصدر قوة وإنتاج وابتكار وإبداع قائم على استدامة قيم التسامح والاحترام والتعايش والوئام.

وقال معاليه أن التنوع في الوقت ذاته هو محرك أساسي في مسيرة الازدهار والتنمية الشاملة في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وغيرها.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل التنمية والحوار الذي يصادف 21 مايو من كل عام.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تستلهم فكر الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه" في اتخاذ التنوع أداة مهمة ووسيلة فاعلة لحياة فكرية وعاطفية ومعنوية وحضارية أكثر اكتمالاً وأكبر انسجاماً وتناغماً بين مكونات وشرائح أفراد المجتمع بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو المركز الاجتماعي وهو ما رسخته الإمارات بالأفعال قبل الأقوال حتى غدت بيئة حاضنة لمختلف الجنسيات والأديان والثقافات في ظل التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.