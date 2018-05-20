"الهلال الأحمر" يرعى بطولة دوري "شهداء حي الكبسة" لكرة القدم في المعلا

الشارقة 24 – وام:

ترعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منافسات بطولة دوري "شهداء حي الكبسة" لكرة القدم في مديرية المعلا في محافظة عدن، والتي انطلقت أول أيام شهر رمضان وتستمر حتى يوم 26 من الشهر المبارك، بمشاركة 12 فريقاً من الفرق الشعبية من جميع مديريات محافظة عدن.

وقال عمر ماريو مشرف الدوري إن تنظيم البطولة يأتي تقديراً لشهداء حي الكبسة في مديرية المعلا خلال حرب 2015 والذين استشهدوا على أيدي ميليشيات الحوثي أثناء غزوها عدن، معرباً عن شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي استجابت لطلبهم بالتكفل ودعم البطولة بكل ما تحتاجه.

من جهته ثمن أحمد على النعمي مدرب فريق التواهي إقامة الهلال الأحمر للبطولة ورعايتها خلال شهر رمضان المباراة في العاصمة عدن وإقامة الأنشطة الرياضية، مؤكداً أن استمرار دعم الهلال الأحمر الإماراتي لمجال الرياضة يعيد المجد الرياضي والكروي في عدن والمحافظات الجنوبية، فضلاً عن أنه يرفع معنويات الشباب لتنظيم العديد البطولات الرياضية على مستوى محافظة عدن والمحافظات المحررة.

من جانبهم عبر عدد من الرياضيين في عدن عن شكرهم لدولة الإمارات على دعمها للمحافظات المحررة في جميع المجالات ومنها مجال الرياضة.

وقد أقيمت أولى مباريات البطولة بين فريقي خور مكسر والتواهي وانتهت بفوز الأخير على الأول بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.