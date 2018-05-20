"الهلال الأحمر" يقدم مساعدات غذائية لأهالي تبن والحوطة في لحج

الشارقة 24 – وام:

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السبت، ألف سلة غذائية وألف كرتون من التمور للمواطنين وجرحى الحرب في مديريتي الحوطة وتبن في محافظة لحج اليمنية ضمن أنشطة "عام زايد" في المحافظة، وذلك بحضور اللواء صالح البكري وكيل المحافظة الأول.

ورحب وكيل أول المحافظة بفريق الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكداً أن الفريق يعمل كخلية نحل خلال "عام زايد 2018" في المحافظة وتتوزع أنشطته على مستوى مديريات محافظة لحج مشتملة على مجالات خدمية عدة مرتبطة بحياة المواطنين وحاجاتهم الأساسية.

من جهته أكد عبد الإله الردفاني مندوب الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة لحج أن هذه المساعدات ستتبعها أنشطة إغاثية وإنسانية أخرى لأبناء مديريتي تبن والحوطة، مشيراً إلى أن هذه السلال الغذائية شملت جرحى الحرب في المحافظة، تقديراً لأدوارهم وتضحياتهم ولمساعدتهم وتخفيف أوضاعهم الصعبة.

وقال الردفاني إن هذا الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية الشقيقة ممثلة في "مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية" و"هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" يغطي مديريات المحافظة ويبدأ بقطاعات الشعب الأشد فقراً، موضحاً أن هذا النشاط سيكون متبوعاً ببرنامج إفطار جماعي طيلة أيام شهر رمضان المبارك ومشروعات اقتصادية وتنموية مختلفة.