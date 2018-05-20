"حملة الشيخة فاطمة الإنسانية" تكثف مهامها في أفريقيا خلال رمضان

الشارقة 24 – وام:

كثفت "حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية" مهامها التطوعية في القارة الأفريقية خلال شهر رمضان بعلاج الآلاف من النساء والأطفال في العيادات المتحركة والوحدات الطبية الميدانية والتي يشرف عليها نخبة من الأطباء الإماراتيين والعالميين المتطوعين .

تأتي الحملة انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وفي إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع تحت شعار "كلنا أمنا فاطمة" وبمبادرة إنسانية مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام.

وقالت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن الحملة وصلت برسالتها الإنسانية للآلاف من النساء والأطفال من خلال خدماتها واستقطبت أفضل الكوادر الطبية ومكنتها من تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى المعوزين وزيادة الوعي المجتمعي بأهم الأمراض وأفضل سبل العلاج والوقاية .

وأشارت إلى أنه تم اعتماد خطة تشغيلية للحملة لاستدامة الخدمات التطوعية العلاجية والوقائية المقدمة للنساء والأطفال في القارة الأفريقية خلال شهر رمضان، بإشراف فريق طبي تطوعي إماراتي عالمي مشترك ومشاركة ما يزيد عن ثلاثة آلاف متطوع لتقديم 20 ألف ساعة تطوعية رمضانية للتخفيف من معاناة الفئات المعوزة بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الدين .

وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وجهت بتكثيف العمل الإنساني خلال شهر رمضان في كل من مصر والسودان والصومال وزنجبار انطلاقا من حرصها واهتمامها بتقديم أفضل الخدمات لمختلف فئات المجتمع خاصة للمرأة والطفل باستقطاب وتأهيل وتمكين الشباب خاصة المرأة .