72 ألف شخص يستفيدون من مشروع إفطار صائم في الساحل الغربي لليمن

الشارقة 24 - وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع إفطار صائم في مناطق الساحل الغربي لليمن، بمبادرة من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

ويستفيد من المشروع أكثر من 72 ألف صائم ضمن الحملة الرمضانية خارج دولة الإمارات، والتي تستهدف إيصال المساعدات والطرود الغذائية إلى مستحقيها ومساعدة الأشقاء اليمنيين على تجاوز الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

ويأتي برنامج إفطار صائم ضمن البرامج السنوية التي تحرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذها سنوياً مع بداية شهر رمضان المبارك، لمساعدة المحتاجين واستكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها استشعاراً للواجب الإنساني الذي تلتزم به دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الأشقاء في الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقال راشد الخاطري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن، إن أعمال الخير والعطاء لدولة الإمارات تتواصل على مدى شهر رمضان المبارك ليستفيد منها الآلاف من أبناء اليمن عبر تنفيذ الإفطارات الجماعية في النقاط التي تقع على مداخل ومخارج مدن الساحل الغربي.

وأشار إلى أن تقديم وجبات إفطار الصائم يأتي ضمن جملة المشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها الهيئة لصالح المواطنين اليمنيين لتخفيف معاناتهم جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

من جانبهم، أعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات على جهودها الحثيثة وسعيها المستمر لتنفيذ مشاريع تخفف من وطأة المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني جراء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.