نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد سعيد الهاجري

الشارقة 24 - وام:

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس السبت، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الرقيب سعيد محمد الهاجري، أحد أبطال القوات المسلحة المشاركين في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الشرعية.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب معاليه، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن حمدان بن مبارك آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، ووفد من ضباط القوات المسلحة وعدد من المسؤولين وجموع المواطنين والمقيمين.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الشليلة بأبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.