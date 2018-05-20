حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بقصر الزاهر الليلة، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، كبار المسؤولين، وجموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

فقد تلقى صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل، حيث بادلهما سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان، وأن ينشر بين جنباتها المحبة والتآزر بين مختلف شرائح ومكونات المجتمع.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع مدير ونواب وعمداء الكليات في جامعة عجمان ومجلس إدارة جامعة الخليج الطبية ومستشفى ثوبي ومدراء الجامعات ورجال الاقتصاد والأعمال وأصحاب المراكز التجارية والتسويقية في إمارة عجمان وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

حضر الاستقبالات، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وسعادة حمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.