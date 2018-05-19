حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الهاجري

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، واجب العزاء في الشهيد البطل سعيد محمد الهاجري، الذي لاقى وجه ربه الأعلى اثناء أدائه لواجبه الوطني والقومي والإنساني، ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة العاملة في اليمن الشقيق في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة لإعادة الأمل والحق والشرعية إلى الشعب اليمني الشقيق.

فقد قام سموه بزيارة مجلس عزاء الشهيد في منطقة الشليلة بالعاصمة أبوظبي مساء السبت، حيث أعرب سموه لأنجال وإخوان الشهيد وذويه عن اعتزازه والقيادة الرشيدة بشباب الوطن الذين يجسدون بتضحياتهم في سبيل الحق والعدل روح المواطنة الصالحة والانتماء والولاء لتراب وطننا ودولتنا الحبيبة وقيادتها المعطاءة.

وتوجه سمو ولي عهد دبي، بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد شهيدنا البطل وشهداءنا الأبرار بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم جميعاً فسيح جناته ويلهم ذويهم وشعبنا جميل الصبر وحسن العزاء.