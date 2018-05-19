في منطقة الشليلة بأبوظبي

عبد الله بن زايد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الهاجري

  • السبت 19, مايو 2018 في 11:57 م
  • عبد الله بن زايد خلال تقديم واجب العزاء
    عبد الله بن زايد خلال تقديم واجب العزاء
أدى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء السبت، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد سعيد محمد الهاجري، أحد أبطال القوات المسلحة المشاركين في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات "التحالف" لدعم الشرعية في اليمن.
الشارقة 24 – وام:
 
قدم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء السبت، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الرقيب سعيد محمد الهاجري أحد أبطال القوات المسلحة المشاركين في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية.
 
وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الشليلة بأبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.