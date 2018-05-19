عبد الله بن زايد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الهاجري

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء السبت، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الرقيب سعيد محمد الهاجري أحد أبطال القوات المسلحة المشاركين في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الشليلة بأبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.