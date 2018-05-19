سعود بن صقر القاسمي يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24- وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة اليوم السبت، بمجلس الضيافة بخزام جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وولي عهده التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من الشيوخ ومن معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ووفد من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة برئاسة سعادة محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد حسن السبب المدير العام.

كما تقبل سموهما التهاني من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات، وكبار المسؤولين وأبناء القبائل، وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى سموهما وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الاعلى لنادي رأس الخيمة وعدد من الشيوخ.