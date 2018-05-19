سفير الدولة لدى وارسو يبحث التعاون مع مفتي بولندا

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري، سفير الدولة لدى وارسو، سماحة المفتي توماش ميشكيفيتش رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي في جمهورية بولندا.

وقدم سماحة المفتي خلال اللقاء، الذي عقد بمقر سفارة الدولة التهنئة لدولة الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيداً بالعلاقات المميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية بولندا في مختلف المجالات.

وجرى مناقشة سبل تعزيز التعاون في "عام زايد"، وتنظيم مأدبات إفطار رمضانية ترعاها السفارة، ويتم تمويلها من قبل مؤسسة محمد بن راشد الخيرية والإنسانية، ومؤسسة دبي الخيرية والشؤون الإسلامية، ووضع المسلمين في بولندا.

كما تم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية نشر ثقافة التسامح والاعتدال.