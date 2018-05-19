"شؤون أسر الشهداء" يطلق مبادرة توزيع المصاحف

الشارقة 24 – وام:



نظم مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف، مبادرة "توزيع المصاحف" في كافة المساجد التي سميت بأسماء الشهداء في مختلف مناطق وإمارات الدولة، وذلك في إطار المبادرات الرمضانية التي ينفذها المكتب تكريماً لشهداء الوطن الأبرار.



وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهاته الدائمة للاهتمام بشؤون الشهداء وتخليد عطائهم من خلال المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية التي تحتفل بها الدولة.



وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار العلم الذي ينتفع به راجياً من الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، مشيراً إلى القيم الإنسانية النبيلة التي زرعها وعززها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه ".



من جهته، قال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن الشهداء هم الأبطال والفخر الذي ستتوارثه عوائلهم وأبناؤهم جيلاً بعد جيل، فهم مصدر الفخر لكل إماراتي ولكل عربي ومسلم، ضحوا بأغلى ما وهبهم الله فداءً لما ندبهم إليه واهب الحياة نصرة للحق والواجب، سائلاً الله تعالى أن يكافئهم بالجنة فلهم في تيجان العز وفي وجداننا شرف ووقار ودعاء خالص.