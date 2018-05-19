جموع غفيرة تتوافد على خيمة عزاء شهيد الوطن سعيد الهاجري

الشارقة 24 - وام:

توافد جموع المواطنين والمقيمين وضباط القوات المسلحة على خيمة عزاء شهيد الوطن سعيد محمد الهاجري أحد أبطال القوات المسلحة البواسل المشاركين في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية.

وأعرب المعزون خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الشليلة في أبوظبي عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الشهيد البطل، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.