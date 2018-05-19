حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، جموع المهنئين الذين توافدوا، أمس الجمعة، على مجلس الضيافة في خزام لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وأبناء القبائل.

كما تقبل سموهما التهاني من أعضاء ومنتسبي جمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف برئاسة ناصر حسن الكاس آل علي رئيس مجلس الإدارة، ومن موظفي هيئة إذاعة رأس الخيمة برئاسة الإعلامي محمد غانم مصطفى مدير عام الإذاعة، ومن أعضاء ومنتسبي جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح برئاسة خميس سليمان الصغير رئيس مجلس الإدارة.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية وعلى سموهما وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وعدد الشيوخ.